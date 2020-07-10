رياضة | الأهلي يرد على مرتضى منصور بشأن تسجيل لقب نادي القرن

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يرد على مرتضى منصور بشأن تسجيل لقب نادي القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحدث إعلان رئيس الزمالك مرتضى منصور عن تسجيله لقب نادي القرن الإفريقي باسم الأبيض، أمس الخميس، صدى واسع في الإعلام الرياضي.

وكشف مصدر مقرب من مجلس إدارة النادي الأهلي : أن مرتضى يخدع جماهير الزمالك وما أظهره بالأمس ليس تسجيلا للعلامة التجارية الخاصة بلقب نادي القرن. هذا الأمر لا يحدث بين يوم وليلة مثلما يتصور البعض، فتسجيل العلامة التجارية يحتاج فترة لا تقل عن عام قابلة للزيادة من أجل الفحص ومراجعة كافة الأوراق، والتأكد من عدم تسجيل نفس الاسم لجهة أخرى".

وأضاف: "الأهلي وثق موقفه بكافة المستندات القانونية اللازمة فيما يتعلق بلقب نادي القرن، وغير قابل لأي جهة أخرى الحصول على اللقب، ونشعر بالاستياء الشديد بسبب الآراء القانونية الخاطئة التي يروج لها البعض دون فهم، وسيقوم النادي بالرد عليها في الفترة المقبلة لإيضاح الأمور بشكل كامل".

يذكر أن مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أعلن بالأمس أنه سجل لقب "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" علامة تجارية باسم النادي الأبيض، لدى وزارة التموين المصرية.