رياضة | الدوري الإنجليزي - ليفربول يواجه بيرنلي من أجل تحقيق رقمًا قياسيًا.. ونوريتش سيتي عينه على البقاء

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الدوري الإنجليزي - ليفربول يواجه بيرنلي من أجل تحقيق رقمًا قياسيًا.. ونوريتش سيتي عينه على البقاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي نادي نورويتش سيتي، إلى حصد الثلاث نقاط عندما يواجه وست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك من أجل الإبقاء على حظوظه في البقاء ضمن فرق البريميرليج وعدم والهبوط إلى الدرجة الأدني.

ويحتاج نورويتش سيتي إلى الفوز في هذه المباراة لتأجيل الهبوط حتى إشعار آخر وربما الحصول على فرصة إضافية للبقاء، رغم الموقف المتأزم للفريق والذي يحتاج لمعجزة من أجل إنقاذ نفسه من الهبوط.

ورغم عدم صعوبة المواجهة أمام ويستهام صاحب المركز السادس عشر، يعاني نورويتش سيتي من المعنويات المنخفضة للاعبيه بعد سلسلة من الهزائم في الفترة الماضية اقتربت بالفريق من الهبوط.

وخسر نورويتش سيتي أمام واتفورد 1-2 يوم الثلاثاء الماضي لتكون الهزيمة السادسة على التوالي للفريق. وإذا خسر الفريق أمام ويستهام غداً، سيهبط مباشرة إلى دوري الدرجة الأولى دون انتظار لنتائج المراحل الثلاث الأخيرة من الموسم.

ويضاعف من صعوبة الموقف على نورويتش سيتي أن ضيفه ويستهام ما زال يواجه شبح الهبوط أيضاً، حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 31 نقطة وبفارق أربع نقاط فقط أمام فرق منطقة الهبوط وذلك بعد خسارته 0-1 أمام بيرنلي الأربعاء.

ويخوض بورنموث (28 نقطة) وأستون فيلا (27 نقطة) صاحبا المركزين الـ18 والـ19 مباراتيهما بعد غد الأحد علما بأن كليهما عانى من سوء النتائج في الفترة الماضية أيضا. ويلتقي أستون فيلا مع كريستال بالاس وبورنموث مع ليستر سيتي صاحب المركز الرابع.

ويتطلع ليفربول الفائز باللقب إلى مواصلة طريق الانتصارات والبحث عن مزيد من الأرقام القياسية بالمسابقة، عندما يستضيف بيرنلي غداً السبت. Advertisements

ورفع ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني رصيده إلى 92 نقطة بالفوز على برايتون 3-1. وإذا حصد الفريق تسع نقاط أخرى من المباريات الأربع المتبقية له في المسابقة سيجتاز الرقم القياسي السابق لأكبر عدد من النقاط يحصدها أي فريق في موسم واحد بالدوري الإنجليزي وهو 100 نقطة والمسجل باسم مانشستر سيتي منذ موسمين.

وفي مباريات أخرى غدا بنفس الجولة، يلتقي واتفورد مع نيوكاسل وتشيلسي صاحب المركز الثالث مع شيفيلد يونايتد ويحل مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني ضيفا على برايتون.

وتجتذب مباراة الديربي بين آرسنال وتوتنهام اهتماماً كبيراً من بين المباريات التي تقام بعد غد الأحد.

ويتطلع الغابوني الدولي بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم آرسنال إلى تحسين رصيده من الأهداف حيث يتنافس بقوة مع الإنجليزي المخضرم جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي على صدارة قائمة هدافي المسابقة.

وسجل أوباميانغ هدفه الـ20 في المسابقة هذا الموسم خلال المباراة التي تعادل فيها مع ليستر سيتي 1-1 يوم الثلاثاء الماضي فيما يتصدر فاردي قائمة الهدافين برصيد 22 نقطة.