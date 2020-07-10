رياضة | أول خطوات كارتيرون استعدادا لموقعة الرجاء المغربي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أول خطوات كارتيرون استعدادا لموقعة الرجاء المغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبا صباحيا في معسكر الفريق ببرج العرب بالإسكندرية.

وركز الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون خلال التدريبات على رفع اللياقة البدنية .

وتم تقسيم الفريق لمجموعتين، وأدت كل مجموعة تدريبات خاصة بشكل منفردة تحت إشراف المدير الفني.

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في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق في مدينة برج العرب استعدادا لاستئناف المبارايات المحلية والإفريقية للابيض خلال الفترة المقبلة.

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٤ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.

يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.