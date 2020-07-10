رياضة | زميل صلاح يغيب عن ليفربول حتى نهاية الموسم

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر زميل صلاح يغيب عن ليفربول حتى نهاية الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي ، المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح عن غياب قائد الريدز جوردان هندرسون حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.

وأضطر كلوب لاستبدال هندرسون (30 عاماً) قبل 10 دقائق من نهاية المباراة التي انتهت بفوز البطل 3-1 بعد اصطدامه باللاعب المنافس إيف بيسوما لكن المدرب الألماني أكد أن هندرسون لن يحتاج إلى جراحة لإصلاح الإصابة.

وفي مؤتمر صحافي عن بعد قال كلوب للصحافيين: "هذه أفضل الأخبار السيئة.. لن يحتاج إلى جراحة، لن يلعب ثانية خلال الموسم الحالي، وأنا على ثقة بأنه سيكون معنا في الموسم المقبل لأنه سريع التعافي".

Advertisements

وأضاف كلوب: "كلنا نتعاطف معه، كانت لحظة رهيبة، وفهمنا وقتها ما حدث، هو لاعب مقاتل ولا يستسلم، وهو يجيد التعامل مع الألم لكنه هذه المرة عرف أن شيئاً ما حدث، كانت لحظة سيئة، اللاعبون شعروا بسعادة بسبب النتيجة لكنهم سرعان ما أدركوا أنه أصيب، الأخبار الطيبة هي أنه لن يحتاج لعملية جراحية وسيرفع الدرع وهو يستحق أن يرفع الدرع".

وأمام ليفربول الذي جمع حتى الآن 92 نقطة فرصة لتحقيق رقم قياسي من النقاط في موسم واحد في الدوري الممتاز إذ أنه يحتاج إلى 9 نقاط من آخر 4 مباريات للتفوق على رقم مانشستر سيتي القياسي الذي سجله عندما حصد 100 نقطة في موسم 2017-2018.

وسيلتقي ليفربول غداً السبت، مع ضيفه بيرنلي.