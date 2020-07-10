رياضة | بعد أزمة نادي القرن.. مدرب الزمالك يتخذ قرارًا جديدًا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد أزمة نادي القرن.. مدرب الزمالك يتخذ قرارًا جديدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خوض الفريق مرانا مسائيا في السادسة والنصف بمعسكر الفريق ببرج العرب.

وخاض الزمالك تدريباته صباح اليوم بعد الدخول لمعسكر مغلق ببرج العرب، ولكن الجهاز الفني قرر خوض تدريب مسائي آخر.

Advertisements

ويحاول الجهاز الفني تجهيز اللاعبين بشكل منظم بعد فترة توقف النشاط الرياضي لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا.

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٤ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.

يذكر أن فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.