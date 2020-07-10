رياضة | تعليق نجم ريال مدريد على أنباء إصابته بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تعليق نجم ريال مدريد على أنباء إصابته بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني كان هادئاً وذلك بعد الخطأ الذي حصل في نتيجة فحص فيروس كورونا الخاص به.

وأفاد الصحفي ماركوس بينيتو بأن فينيسيوس كان قد غاب عن تدريبات ريال مدريد في الأمس في حين أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق بأن نتائج الفحوصات الأولية للنجم البرازيلي لم تكن سلبية أو إيجابية.

وأوضح ماركوس بينيتو أن النجم البرازيلي الشاب خضع لفحص جديد أمس وكانت النتيجة سلبية الأمر الذي جعل زين الدين زيدان يستدعيه لقائمة الفريق التي ستواجه ديبورتيفو ألافيس الليلة.

وأكد ماركوس بينيتو أن فينيسيوس كان هادئاً بشأن نتيجة الفحص الأول لأنّه دائمًا ما كان يتنقل فقط من منزله إلى مركز التدريبات ثم العودة إلى مكان إقامته.