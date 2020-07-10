شكرا لقرائتكم خماسية اتحاد الكرة تواصل اجتماعتها بأندية المظاليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعاتها مع أندية القسم الثالث، حيث تجتمع في الحادية عشر صباح غد السبت مع أندية الشرقية والاسماعيلية، فيما تلتقي وأندية كفر الشيخ في الثانية ظهرا بالمقر الرئيسي للاتحاد بالجزيرة.

من ناحية أخرى، كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن اللاعبين المعارين مستمرون مع أنديتهم لنهاية الموسم رغم قرار اللجنة الخماسية بالجبلاية بفتح باب القيد للموسم الجديد قبل شهر من انتهاء الموسم الجارى، بناء على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لاسيما بعد تأخر انتهاء الموسم الحالى بسبب فترة التوقف الطويلة على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد الذى ضرب العالم كله.

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وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن فيفا قرر تمديد العقود لجميع اللاعبين ومن بينهم المعارين وبالتالى فالعقود مستمرة لنهاية الموسم، ولكن من حق النادى الأصلى للاعب قيده فى قائمته الجديدة على أن يشارك معه فى الموسم الجديد وفقا لتعليمات الفيفا.

من ناحية أخرى، اتفقت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، مع الشركة الراعية لملابس المنتخب الوطني علي تخصيص 3000 كرة موحدة تحمل هوية الدوري المصري في الموسم الجديد يتم توزيعها علي أندية الدوري الممتاز و القسم الثاني ، وكشف محمد فضل عضو اتحاد الكرة ان الجبلاية ستحصل علي نسبة من عائد بيع الشركة الراعية للكرة الموحدة التي تحمل شعار الدوري المصري كآحد طرق تنمية موارد اتحاد الكرة.