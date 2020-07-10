شكرا لقرائتكم أحمد ناجي يحتفل بخطبة نجله وسط الأهل والاقارب بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل أحمد ناجي مدرب حراس الأهلي ومنتخبنا الوطني السابق ومدرب سموحة الحالي بخطوبة نجله عبد الرحمن على الأنسة يارا أحمد بكر في أجواء عالية بسبب فيروس كورونا، حيث أقتصر الحضور على عائلة العروسين.



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وكان أكد أحمد ناجى قد أكد أن مناعة الرياضين تهزم فيروس كورونا خلال ستة أيام على أقصى تقدير، وقال ناجى :"حالات الإصابة بكورونا فى الوسط الرياضى ليست مقلقة، وأقول لهم لا تقلقوا، فترة بسيطة وسيحدث التعافى، مناعة الرياضيين قوية وتستطيع هزيمة الفيروس اللعين فى ستة أيام فقط ".

وأضاف مدرب حراس سموحة، "برنامج إعداد الفريق السكندرى يسير بصورة جيدة، أجرينا مسحات كورونا ولله الحمد جاءت سلبية وبدأ اللاعبون استعادة أوزانهم المثالية بعد العودة من العزل بزيادة وصلت لأربعة كيلو، ولكن بعد فترة من التدريبات والبرامج الغذائية جاءت النتائج مطمئنة، ونحاول رفع الأحمال البدنية للاعبين للوصول للفورمة الفنية والبدنية فى أقرب فرصة".

ودعا دعا أحمد ناجى أندية الدورى المصرى إلى عدم التشبث بوضع شروط تعجيزية فى عودة النشاط الرياضي، الذى من المقرر استئنافه فى 25 يوليو المقبل بعد فترة التوقف الطويلة منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد حرصاً على سلامة اللاعبين.