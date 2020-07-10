شكرا لقرائتكم الاتحاد الألماني يتطلع لعودة الجماهير إلى الملاعب قريباً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال فريدريش كورتيوس الأمين العام للاتحاد الألماني لكرة القدم إنه يعتقد أن الجماهير قد تعود إلى الاستادات من جديد في وقت قريب نسبيا، في ظل استمرار التطورات الإيجابية في ألمانيا في مكافحة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال كورتيوس في تصريحات لبوابة "شبورت باذر" الإخبارية يوم الجمعة :هذا سيشكل واحدا من تحديات الموسم المقبل.

وأضاف أنه لا توجد خطة محددة لعودة الجماهير، لكنه أوضح :لا تزال هناك حاجة إلى التواضع والمرونة، كما أن الحلول بحاجة إلى تقبلها بشكل كبير من جانب المجتمع.

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ولم يجر إعلان موعد انطلاق منافسات الموسم المقبل من الدوري الألماني (بوندسليغا)، لكنه سيكون بالتأكيد بعد افتتاح المنتخب الألماني مشواره في دوري الأمم، بمواجهة نظيره الإسباني في شتوتغارت في الثالث من سبتمبر.

وقال كورتيوس إن الاتحاد الألماني يجري محادثات جيدة مع المسؤولين السياسيين ويتوقع تطوير لائحة استرشادية تمهد الطريق لخوض المباريات بحضور الجماهير من جديد بحلول الخريف.

وأضاف :بالطبع لن يكون الحضور بكامل سعة الاستادات، وسيكون الحذر حاضرا، تفاديا لمواجهة موجة ثانية من العدوى.