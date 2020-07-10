الامارات | أجرى اختبار الحمض النووي لمعرفة أصله.. الملاكم تايسون منزعج من النتيجة!

شكرا لقرائتكم خبر عن أجرى اختبار الحمض النووي لمعرفة أصله.. الملاكم تايسون منزعج من النتيجة! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الملاكم الأمريكي المخضرم مايك تايسون بأنه أجرى أخيراً اختبار الحمض النووي للكشف عن الانتماء الجيني بهدف معرفة أصوله التي يتجذر منها في العالم قبل أن يجد نفسه أميركياً.

وظهر تايسون بمقطع فيديو نشره على حسابه في "إنستغرام" وبدا فيه غاضباً من نتيجة الفحص، وتفوّه بألفاظ خارجة عن النص خلال تصريحه: "أجريت اختبار الحمض النووي لعلم الأنساب وتبين أن أصولي تعود إلى الكونغو. نعم، لدي جذور كونغولية حقا. بالنسبة لي، يبدو الأمر غريبا".

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