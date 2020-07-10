الامارات | تعرف إلى توقيت مباراة ريال مدريد الليلة

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى توقيت مباراة ريال مدريد الليلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي فريق ريال مدريد مع ضيفه ألافيس عند الساعة الـ 12:00 من ليلة اليوم الجمعة، بتوقيت الإمارات، في ختام الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويتطلع الفريق الملكي إلى تحقيق الفوز لاستعادة الفارق بينه وبين غريمه برشلونة إلى أربع نقاط بعد أن كان "البارسا" قد هزم جاره اسبانيول 1-صفرـ ليرفع رصيده إلى 76 نقطة مقابل 77 لريال مدريد قبل مواجهة الليلة.

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