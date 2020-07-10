الامارات | مدرب برشلونة للصحافيين: حتى الأطباء لا يعرفون متى يعود أومتيتي!

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب برشلونة للصحافيين: حتى الأطباء لا يعرفون متى يعود أومتيتي! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غلّف مدرب برشلونة الإسباني كيكي سيتين موعد عودة المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي من الإصابة بمزيد من الغموض بعدما رد على سؤال أحد الصحافيين قائلاً: "حتى الأطباء لا يعرفون متى سيعود!".

وقال سيتين في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الفريق أمام مضيفه بلد الوليد غداً السبت في الأمتار الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم: "علينا الانتظار لمعرفة متى يعود أومتيتي من الإصابة.. انا أقوم بعملي.. علينا الانتظار حتى نرى التطورات، حتى الأطباء لا يعرفون متى سيعود!".

وكان برشلونة قد أعلن قبل أسبوع بأن أومتيتي مصاب بركبته اليسرى مما أبعده عن مواجهة فياريال الماضية، في وقت يعلم الجهاز الفني للفريق بأن أومتيتي لا يكون متاحاً على الدوام في ظل كثرة إصاباته منذ بداية الموسم، خصوصاً أنه يعاني من أوجاع مستمرة في ركبته منذ مونديال "روسيا 2018" ويحصل على علاج منذ تلك الفترة، شارك أومتيتي في مواجهة سلتا فيغو لكنه غاب عن موقعة أتلتيكو مدريد.

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يذكر أن النجم الفرنسي لم يلعب سوى 17 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات.

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