شكرا لقرائتكم خبر عن نادٍ عربي بحاجة إلى 1.5 مليون دولار لدفع رواتب لاعبيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري لكرة القدم عز الدين أعراب أن الفريق بحاجة عاجلة لنحو 1.5 مليون دولار لتسديد رواتب لاعبيه العالقة منذ مدة.

واعترف أعراب أن وفاق سطيف يعيش أزمة مالية خانقة قد تعصف به إذا لم يجد طريقة لتجاوزها في أقرب وقت.

وقال أعراب، في تصريح للإذاعة الجزائرية اليوم الجمعة، إنه تواصل مع عدة شركات لإقناعها برعاية الفريق في الفترة المقبلة، لكنه أوضح أنه لم يحصل منها إلا على وعود.

من جهة أخرى، أكد أعراب ان قرار وزارة الشباب والرياضة بعدم الترخيص لاستئناف المنافسات الرياضية في الوقت الراهن بسبب انتشار فيروس كورونا، يؤكد ما كانت تطالب به الأندية، داعيا اتحاد الكرة الجزائري إلى اتخاذ القرارات التي تحفظ حق كل فريق.

يذكر أن وفاق سطيف يحتل المركز الثاني على جدول ترتيب الدوري الجزائري برصيد 37 نقطة متقدما على مولودية الجزائر بفارق الأهداف، ومتخلفا بـ3 نقاط عن شباب بلوزداد المتصدر قبل 8 جولات من ختام الموسم المتوقف منذ منتصف مارس الماضي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | نادٍ عربي بحاجة إلى 1.5 مليون دولار لدفع رواتب لاعبيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.