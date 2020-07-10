شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض أول تدريباته بمعسكر برج العرب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أول تدريباته في معسكر الفريق ببرج العرب بالإسكندرية، صباح اليوم الجمعة.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي؛ ركز الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون، خلال التدريبات على رفع اللياقة البدنية، وتم تقسيم الفريق لمجموعتين، وأدت كل مجموعة تدريبات خاصة بشكل منفردة تحت إشراف المدير الفني.
وانتظم الحارس محمد عواد في معسكر الفريق بعد شفاءه من الإصابة بفيروس كورونا، والتأكد من قدرته على التواجد مع زملائه بشكل طبيعي، وخاض تدريبات منفردة على هامش التدريبات الجماعية، اليوم.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
78,304
-
تعافي
22,241
-
وفيات
3,564
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يخوض أول تدريباته بمعسكر برج العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.