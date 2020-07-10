شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض أول تدريباته بمعسكر برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أول تدريباته في معسكر الفريق ببرج العرب بالإسكندرية، صباح اليوم الجمعة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي؛ ركز الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون، خلال التدريبات على رفع اللياقة البدنية، وتم تقسيم الفريق لمجموعتين، وأدت كل مجموعة تدريبات خاصة بشكل منفردة تحت إشراف المدير الفني.

وانتظم الحارس محمد عواد في معسكر الفريق بعد شفاءه من الإصابة بفيروس كورونا، والتأكد من قدرته على التواجد مع زملائه بشكل طبيعي، وخاض تدريبات منفردة على هامش التدريبات الجماعية، اليوم.