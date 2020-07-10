شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: إجراءات قانونية جديدة ضد الزمالك للحفاظ على «العلامة التجارية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصدر مسؤول بمجلس إدارة الأهلى أن مجلس الإدارة سيتخذ إجراءات قانونية جديدة ضد مجلس الزمالك للحفاظ على حقوقه في العلامة التجارية كنادي القرن، واعتبر لجوء الزمالك لوزارة التموين لتسجيل العلامة التجارية أمرًا خارجًا عن المألوف ولا يليق بتاريخ نادى الزمالك، في محاولة للالتفاف حول الحقائق، وهو الأمر الذي رفضه الكثيرون من المنتمين للزمالك.

وشدد المصدر على أن الزمالك تقدم بطلب لتسجيل العلامة التجارية، ووزارة التموين ستتخذ الإجراء القانوني حال تقديم الأهلى المستندات التي تثبت صحة موقفه.