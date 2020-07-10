شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: أرقام محمد صلاح مع ليفربول «جنونية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، بمستوى النجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أن أرقامه باتت جنونية بعدما اقترب من الوصول لحاجز العشرين هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثالث على التوالي.
وقال كلوب، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز: «لم نكن لنصل إلى ما حققناه دون ما قدمه نجوم مثل صلاح وماني، أرقام صلاح جنونية، أرقام رائعة، أرقام من طراز عالمي»
وعن علاقة صلاح وماني، قال كلوب: «كل شىء يسير بشكل جيد، خلال عملي كمدير فني على مدار 20 عامًا، لم أتحدث مع المهاجمين عن نقطة الأنانية سوى في مناسبتين فقط».
وأبدى كلوب اندهاشه من تكرار أخطاء حكم الفيديو المساعد (VAR) خلال مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين بالدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدت احتساب ركلتي جزاء غير صحيحتين لمصلحة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون، وحرمان توتنهام هوتسبير من ركلة جزاء صحيحة.
وأشاد المدرب الألماني بفريق بيرنلي، مؤكدًا أنه فريق صاحب هوية مميزة في بريميرليج، وأشاد بمديره الفني شين ديتش الذي قال إنه يشبهه في تمتعه بشخصية عاطفية.
ويستضيف ليفربول فريق بيرنلي قبل أن يواجه مضيفه أرسنال، الأربعاء المقبل.
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