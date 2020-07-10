شكرا لقرائتكم خبر عن موقع تونسي: حمزة المثلوثي وقع عقود انضمامه للزمالك ويصل القاهرة الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكر موقع «فووت 24» التونسي أن الظهير الأيمن الدولي حمزة المثلوثي، وقع عقود انضمامه إلى الزمالك لمدة 3 سنوات، لينتهي تعاقده مع القلعة البيضاء في يونيو 2023.

وأشار الموقع التونسي إلى أن «المثلوثي» سيصل القاهرة، الأحد، للانضمام إلى الفريق الأبيض، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع النادي الصفاقسي.

وكان خالد الغندور، مقدم برنامج «زملكاوي» على قناة الزمالك، أكد، أمس الخميس، حسم الزمالك 3 صفقات بشكل نهائي، بينهم أجنبيان، وجارٍ التفاوض لحسم صفقتين جديدتين.