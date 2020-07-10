شكرا لقرائتكم خبر عن «فخر الدين» يفاضل بين الإسماعيلي وبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى التونسى فخر الدين بن يوسف، مهاجم الفريق الكروى الأول بالنادى الإسماعيلى، عرضاً شفهياً للانضمام إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك عقب المستوى المتميز الذي ظهر عليه اللاعب منذ انضمامه لقلعة الدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من الدوري السعودي، وأبلغ وكيل فخر الدين بن يوسف أنه ضمن القائمة التي يسعى مسؤولو نادى بيراميدز للتعاقد معها، لافتًا إلى أن العرض هو الأفضل من كل العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة، والتى على رأسها تجديد تعاقده مع الإسماعيلى والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

ومن المنتظر أن يحسم المهاجم التونسى موقفه من كل العروض خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة أن مسؤولي الإسماعيلي هم أصحاب القرار النهائي الخاص به، سواء بالاستمرار مع الدراويش أو الرحيل.

من جهة أخرى، واصل الفريق الكروى تدريباته استعدادا لانطلاق المنافسات الرسمية، حيث حرص الفرنسى ديدييه جوميز، المدير الفنى للفريق، قبل انطلاق مران، أمس، على عقد محاضرة مع اللاعبين، أكد خلالها على الجميع ضرورة بذل جهد مضاعف حتى استعادة اللياقة البدنية والمستوى المفنى المطلوب في أقرب وقت.

ثم خاض الفريق تدريبات بدنية حرص فيها الجهاز الفنى على إجراء اختبارات لقياس مستوى اللياقة البدنية لجميع اللاعبين للاطمئنان على البرنامج الذي تم إعداده من قبل الجهاز الفنى مسبقًا، ظهر فيها أن المستوى البدنى لجميع اللاعبين جيد للغاية.