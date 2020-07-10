شكرا لقرائتكم أزارو يُهدد حلم الأهلي بضم صفقة أجنبية فى صيف 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه مسئولو النادي الأهلي أزمة تُهدد بعدم ضم لاعبين أجانب خلال صيف 2020 فبعدما دخلت إدارة القلعة الحمراء في مفاوضات مُكثفة مع أكثر من لاعب أجنبي تمهيداً للتعاقد مع أحدهم وأبرزهم الأورجوياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز وجاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي وغيرهم بدأت الأمور تسير في منحى أخر حيث أعلن المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المُعار للأتفاق السعودي أنه لا يرغب في البقاء مع ناديه السعودي وطلب العودة للأهلي بل أنه يرغب في عدم الرحيل لأي نادً في الموسم المقبل مُشدداً على رغبته في إستكمال الموسم المقبل والمتبقي له في عقده مع الأهلي ثم الرحيل عن القلعة الحمراء مجاناً.

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أزمة أزارو الأخيرة وأمكانية بقاءه في الأهلي خلال الموسم المقبل ستجعل من الصعب للغاية ضم لاعبين أجانب للفريق ، فالأحمر يضم حالياً أربعة أجانب ، هم ، الأنجولي جيرالدو والنيجيري جونيور أجاي والمالي آليو ديانج والسنغالي آليو بادجي ومعهم التونسي على معلول الذى يُعامل كلاعب مصري بإعتباره من شمال أفريقيا حسب لوائح إتحاد الكرة المصري الأخيرة ، وفي حالة عودة أزارو سيتم قيده بدلاً من الأنجولي جيرالدو الذي سيرحل بنسبة كبيرة للغاية نهاية الموسم الجاري لعدم قناعة الجهاز الفني بقدراته الفنية .

عودة أزارو للأهلي وإستمراره معه في الموسم المقبل ستقضي تماماً على حظوظ المارد الأحمر في تدعيم صفوفه بلاعب أجنبي مثلما طلب رينيه فايلر المدير الفني للفريق قبل فترة وتشهد الفترة الحالية مفاوضات ومحاولات أهلاوية لمعرفة مصير آزارو وموقفه من العودة للنادي لأن هذا سيُحدد مصير الصفقة الأجنبية في الوقت الذي تنصح فيه لجنة التخطيط للكرة بالأهلي بعودة المهاجم المغربي وترغب اللجنة في إقناع فايلر بإستعادة اللاعب وأكدت أنه أفضل من ضم أي لاعب أجنبي سيحتاج فترة للأنسجام مع الفريق.