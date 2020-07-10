شكرا لقرائتكم مصدر بالكاف : الزمالك لم يتقدم بأي مستند رسمي للاتحاد حتى الآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حيلة جديدة لجأ لها نادي الزمالك في أزمة نادي القرن، وفي صراعه مع غريمه الأهلي للمطالبة بحقه في القضية، باعتبار أنه صاحب الحق في التتويج باللقب حسب وجهة نظر مسئوليه ، بعدما أقدم على تسجيل لقب نادي القرن في وزارة التموين، كونه الأكثر تتويجا بالألقاب القارية في القرن العشرين، ويرى أنه تعرض للظلم وتم مجاملة غريمه من خلال منحه اللقب.

وكشف مصدر من داخل الاتحاد الافريقي لكرة القدم أن نادي الزمالك لم يتقدم حتى الآن بأي مستند رسمي لكاف فيما يخص تسجيل اعتراضه على منح النادي الاهلى لقب نادي القرن الافريقي

وعن تسجيل الزمالك اللقب في وزارة التموين قال أنه أمر هذلى لاينبغى التعليق عليه بشكل رسمي خاصة وأن كما ذكرنا نادي الزمالك لم يتقدم بأي مستند رسمي

ومن جانبه قال نصر عزام في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه من حق نادي الزمالك التقدم لأي جهة حتى وإن كانت وزارة التموين واتصور أن نادي الزمالك حتى الآن لم يحصل على تسجيل حكومي رسمي لأن مثل هذه الإجراءات في تسجيل العلامات التجاريه تستغرق أشهر طويلة.

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وعن الطلب المقدم من الزمالك للاتحاد الافريقي قال عزام : " اتفهم جيدا شعور مجلس ادارة نادي الزمالك في هدفهم لاثبات أحقيتهم في لقب نادي القرن الحقيقي وخطوة التقدم للاتحاد الافريقي وفيفا هي الاكثر قانونية بالتأكيد".

الجدير بالذكر أن رئيس الزمالك أعلن تلك الخطوة كونها إجرائية يلجأ إليها البعض من أجل حفظ علاقته التجارية، بحيث لا يتم سرقتها من الآخرين، مقابل سداد رسوم قيمة التسجيل في الجهاز، وهو ما استغله الزمالك لتدعيم موقفه أمام الشكوى التي وصلته على يد محضر والمقدمة من النادي الأهلي يطالبه فيها بازالة اللافتات التي يعلقها على أسوار ناديه ويؤكد فيها أنه نادي القرن الحقيقي، لأنها تتعارض مع علامة الأهلي التجارية و الذي تم تسجيله كأحد عناصر ومكونات هذا الشعار، وفق ما ينص عليه قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.