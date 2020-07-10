شكرا لقرائتكم المقاولون يكشف حقيقة اصابات طاهر محمد طاهر وسبب غيابه عن المباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد علاء عبد الغني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، على الكلام المثار بشأن كثرة الإصابات التي يتعرض لها طاهر محمد طاهر صانع ألعاب ذئاب الجبل المنضم حديثاً إلى النادي الأهلي، وذلك بعدما أعلن مسئولو القلعة الحمراء بشكل رسمي عن الصفقة وتوقيع اللاعب على عقود انتقاله للأهلي لمدة 5 مواسم مقبلة، وكان طاهر قد شارك فى ست مباريات فقط من أصل 18 لقاءً لعبها ذئاب الجبل بالموسم الجاري، بسبب الإصابة فى العضلة الخلفية التى حرمت صانع الألعاب الشاب أيضاً من المشاركة مع المنتخب الأوليمبى فى أمم أفريقيا للشباب والتى توج بها الفراعنة ليتأهلوا إلى أولمبياد طوكيو.

وقال عبد الغني في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع": الاصابات أمر طبيعي ووارد في عالم كرة القدم، وطاهر لم يتعرض لإصابات غريبة، وسبب طول غيابه بعد الإصابة المشاركة هو أن اللاعب من أصحاب العقليات المحترفة ولا يريد العودة قبل تمام الشفاء من الاصابة حتى لا تتسبب في مضاعفات.

أضاف مدرب المقاولون: طاهر في الموسم الجاري تعرض للإصابة في العضلة الخلفية ولذلك فضل عدم المشاركة حتى اكتمال الشفاء منها، ونفس الأمر حدث مع رمضان صبحي بعد أمم أفريقيا للشباب.

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واستطرد عبد الغني: طاهر لديه عضلات قوية ويعمل على نفسه بشكل احترافي ولا يعاني من اصابة مزمنة، وسيكون إضافة كبيرة للنادي الأهلي وسنفتقده في الفريق خاصة أننا نستهدف المشاركة في البطولات الأفريقية.

في سياق متصل، قال طاهر في تصريحات لقناة الأهلى أنه كان يشجع فريق باريس سان جيرمان ، ولكن دون عصبية ، أو نرفزة ، إلا أنه يفضل برشلونة عن الريال ، وكريستيانو رونالدو عن ميسى .

وعن تتويج الاهلى ببطولة الدورى الموسم الماضى قال أنه لم يكن مفاجئة على الإطلاق، وتطرق للحديث عن جمهور الاهلى ووصفه أنه جمهور عظيم ، و وجه الشكر لهم على دعمهمو مساندتهم له ، وكل الحب الذى أظروه له خلال الفترة الماضية ، قائلا : " اوعدكم بحاجة كويسة ، وقال طاهر أنه متحمس لأول مباراة يرتدى فيها قميص الاهلى في المباريات الرسمية ، وحصد كل البطولات مع الفريق .

وأشار طاهر إلى حياته الشخصية قائلا: " انا مش مرتبط ووالدتى ووالدى كانوا بيساعدونى كتير حتى أصل على ما أريده ، وأحقق امنيتى إلا أن دور والدى كان أكبر ".