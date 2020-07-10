شكرا لقرائتكم صالح جمعة يستجم فى رحلة بحرية قبل العودة لتدريبات الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، خلال قيامه برحلة استجمام بحرية، وعلق صالح جمعة على الصورة قائلاً "هروب قليل قبل بدء الموسم"، وكان صالح قد عاد مؤخراً إلى التدريبات الجماعية للنادي الأهلي، بعدما حصل على موافقة رينية فايلر مدرب الفريق، حيث كان جمعة يتدرب منفرداً في صالة الجيم بعدما رفض السويسري تواجده مع الفريق خلال الفترة الماضية.



صالح جمعة

في سياق متصل، يعقد محمود الخطيب، رئيس الأهلى ولجنة التخطيط للكرة بالنادى، اجتماعاً مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأسبوع المقبل لمناقشة عدة أمور تتعلق بالفريق، خاصة أن اللجنة لم تجتمع بالمدرب السويسرى منذ فترة طويلة بسبب سفره إلى بلاده لقضاء إجازة هناك استمرت قرابة الـ25 يوماً، مُستغلاً تجميد النشاط الرياضى على خلفية "جائحة" كورونا، وترغب اللجنة التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها خالد بيبو وزكريا ناصف مناقشة فايلر فى عدة أمور مهمة تتعلق بالفريق والارتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً والصفقات والمُعارين وغيرها من الملفات التى تهتم فريق الكرة ويتطلع النادى لحسمها قبل استئناف النشاط الرياضى يوم 6 أغسطس المقبل.

Advertisements

من ناحية أخرى، حصل فريق الكرة بالنادى على راحة من التدريبات اليوم، الجمعة، على أن يستأنف الفريق مرانه فى الخامسة عصر السبت المقبل ويواصل تحضيره للمرحلة المقبلة، وخاض الأهلى تدريبات قوية على ملعب التتش طوال الأيام الماضية اشتملت على جانب بدنى وفنى استعدادا لاستكمال مباريات الدورى الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وكان الأهلى قد أجرى المسحة الطبية الثالثة أمس الأول الأربعاء، ضمن البروتوكول الذى حددته وزارة الشباب والرياضة، كما أجرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق وتوماس بينكيل مخطط الأحمال مسحة طبية أمس بعد عودتهما من سويسرا مساء الاثنين الماضى وينتظر الثنائى نتيجة المسحة من أجل قيادة مران الفريق.

وحضر رينيه فايلر مران الفريق الذى أقيم الأربعاء، قبل نهايته بدقائق، وحرص على متابعته من خارج ملعب التتش، حيث تواجد المدرب السويسرى خارج الملعب برفقة توماس بينكيل مخطط الأحمال لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية التى أجراها الثنائى، وقاد ديفيد سيزا المدرب العام المران وعقد محاضرة فى بداية المران لشرح البرنامج التدريبى والتأكيد على بعض التعليمات الفنية والخططية التى يقوم الفريق بتنفيذها، ويستعد الأهلى لاستكمال مباريات الدورى الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والتى تقام فى سبتمبر المقبل.