شكرا لقرائتكم الأهلي يطعن على طلب الزمالك بلقب نادى القرن فى وزارة التموين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر النادي الاهلي تقديم طعن رسمي خلال الـ72 ساعة المقبلة على الطلب الذى تقدم به نادي الزمالك لوزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الساعات الماضية لتسجيل العلامة التجاربة بلقب نادي القرن الافريقي بأسم القلعة البيضاء ، وقال مصدر أن الاهلي سيتقدم بطعن على طلب الزمالك الذى تقدم به الأخير يوم 5 يوليو الجاري لوزارة التموين لأن هذا اللقب من حق الاهلي وفقاً للمستندات والأوراق الرسمية من الجهات المحلية والعالمية.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، قد اعلن مساء امس إنه قام بتسجيل علامة تجارية تحمل اسم "الزمالك نادى القرن الحقيقى" وذلك في وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهى المفاجأة التى كان وعد بها رئيس النادى جماهيره منذ أيام قليلة، وطالب مرتضى منصور النادى الأهلى بإزالة أى لافتات تحمل اسم "نادى القرن" بعدما أصبح اللقب علامة تجارية مسجلة باسم الزمالك.

Advertisements

وقال مصدر في الأهلي أن النادي قام بتسجيل العلامة الفكرية بلقب نادي القرن في أفريقيا منذ عام 2003 بعد حصوله على اللقب عام 2000 من الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" في جهات مصرية وعالمية متخصصة، وأوضح المصدر أن تسجيل العلامة الفكرية يستغرق شهوراً بسبب المدة التى تحتاجها هذا الجهات للتحرّي والإستفسار عن أحقية الجهة التى تطلب تسجيل علامة فكرية مُعينة بهذا اللقب ، وشدد المصدر على أن تسجيل العلامة الفكرية للأهلي بأحقيته في لقب نادي القرن تم في جهة مصرية وكذلك جهة عالمية وأستغرق الأمر قرابة العشرة أشهر حتى حصل الأهلي على هذه العلامة المُسجلة بأسمه.

وقال المصدر إن تقديم الزمالك طلباً لوزارة التموين والتجارة الخارجية لتسجيل علامة فكرية بأسمه تحمل لقب نادي القرن في أفريقيا لا يعني حصوله على اللقب لأن الأمر يحتاج دراسة وفحص وتقديم مستندات وأوراق ويستغرق الأمر شهورا ، موضحاً أن الجهات المعنية تأكدت من خلال الأوراق والمستندات الرسمية أن الأهلي هو الأحق بلقب نادي القرن الأفريقي لذا تم تسجيل شعار النادي مدوّن عليه عبارة "نادي القرن الافريقي".

وأوضح المصدر أن حقوق القلعة الحمراء الفكرية والتجارية فيما يخص لقب نادي القرن الأفريقي لا يمكن سلبها خاصة وأن هذه الحقوق تمثل إستثمارات ومكاسب تجارية لأنه الأحق بهذا اللقب وفق ما أقره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) وأخطر به النادي في حينه، وشدد المصدر على أن الاتحاد الإفريقي لا يفوته مناسبة إلا ويؤكد فيها أن الأهلي هو نادي القرن، وآخرها التهنئة التي نشرها كل من الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي على موقع كل منهما، مهنئين فيها النادي الأهلي على مرور عشرين عامًا على منحه لقب نادي القرن، وعليه قام النادي بإضافة هذا اللقب إلى شعاره، وتم تسجيله كأحد عناصر ومكونات هذا الشعار، وفق ما ينص عليه قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ويقوم النادي بتسويقه واستثماره ضمن عقود رعايته واستثماراته.