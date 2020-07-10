شكرا لقرائتكم كارتيرون يحدد موعد المران المسائى للزمالك فى معسكر برج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، السادسة والنصف من مساء اليوم، الجمعة، موعدا للمران المسائى فى معسكر الفريق المقام حاليا فى مدينة برج العرب، بعدما خاض الفريق تدريبات بدنية صباح اليوم، ضمن الاستعدادات التى يخوضها الفريق الأبيض تحضيرا لعودة المنافسات الكروية خلال الفترة المقبلة.

ووحاول الجهاز الفنى للزمالك تجهيز اللاعبين بشكل منظم بعد فترة توقف النشاط الرياضي لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا، خاض فريق الزمالك تدريبا صباحيا فى معسكر الفريق ببرج العرب بالإسكندرية، وركز خلاله الجهاز الفنى للفريق، بقيادة باتريس كارتيرون، على رفع اللياقة البدنية، وتم تقسيم الفريق لمجموعتين، وأدت كل مجموعة تدريبات خاصة بشكل منفرد فيما خاض محمد عواد حارس مرمى الزمالك تدريبات منفردة على هامش التدريبات الجماعية التى خاضها الفريق بمعسكر برج العرب، بعدما انتظم الحارس فى معسكر الفريق بعد شفائه من الإصابة بفيروس كورونا والتأكد من قدرته على التواجد مع زملائه بشكل طبيعى، عقب خضوعه لمسحتين كورونا أثبتا سلبية التحاليل الخاصة به.

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وقرر الفرنسى باتريس كارتيرون خوض الفريق تدريباته على فترتين خلال معسكر برج العرب الذى انطلق أمس ولمدة 15 يوما استعداداً لعودة المنافسات الكروية وجاءت بداية التدريبات اليوم الجمعة حيث يؤدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية فى الجيم صباحا، على أن يكون التدريب المسائى عبارة عن تدريبات جماعية بالكرة.

ووصل الزمالك إلى برج العرب، ظهر أمس الخميس، بعدما غادرت النادى صباح الأمس بأتوبيسين لتطبيق التباعد الاجتماعى وخوفا من تعرض اللاعبين للإصابة بفيروس كورونا، فيما أعلن الموقع الرسمى للزمالك تفاصيل تدريب الفريق الذى أقيم عقب عودة النشاط وأكد الموقع الرسمى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك استأنف تدريباته صباح الخميس بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر وذلك بمقر النادى، وتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين خاضت مجموعة التدريب فى الثامنة والنصف والأخرى فى التاسعة والنصف، وضمت المجموعة الأولى كلا من محمود الونش وعبدالله جمعة ويوسف أوباما وكابونجو كاسونجو ومصطفى محمد وإسلام جابر وإمام عاشور وأحمد مصطفى "زيزو" ومحمد حسن ومحمد عبدالسلام و أحمد عيد.

فيما ضمت المجموعة الثانية كلا من: محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل ومحمد صبحى ومحمود علاء ومحمد عبدالشافى ومحمد عبدالغنى وطارق حامد وشيكابالا ومحمد عنتر وعمر السعيد، ولم يذكر الموقع الرسمى مشاركة حازم امام فى التمرين وخاضت كل مجموعة تدريبات قياسات بدنية وتأهيلية لقياس عملية التحمل البدن، كما خاضت المجموعتين بعض تدريبات الرشاقة والمرونة وذلك تحت قيادة الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، وامير عبدالعزيز المدرب العام وأحمد عبدالرؤوف المدرب المساعد.