شكرا لقرائتكم التموين: تسجيل أى علامة تجارية يحتاج 6 أشهر.. وسنرد على الزمالك ببيان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كشف مصدر داخل وزارة التموين كواليس موضوع تسجيل الزمالك لنادي القرن كعلامة تجارية في الوزارة، الأمر الذى أثار لغطا كبيرا خلال الساعات الماضية، مؤكدا أنه أمر غير معلوم تفاصيله حتى الآن، حيث إن أي علامة تجارية يستغر فترة من 6 شهر إلى عام للترخيص له باستغلال اعلامة الجارية.

وبعد حالة الجدل التي حدثت مساء أمس، إثر إعلان نادى الزمالك تسجيله نادى القرن الحقيقى، فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت مصادر مطلعة أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد تصدر بيانا خلال الساعات القليلة المقبلة لتوضيح حيثيات هذه العلامة وكيفية وشروط تسجيل العلامات التجارية للمنشآت والنوادى والمنتجات.

وأوضحت المصادر أنه يحق لأى جهة التقدم لتسجيل العلامات التجارية الخاصة به فى وزارة التموين وتقوم إدارة العلامات التجارية بفحصها عن ما اذا كانت متعارضه مع علامة أخرى أم لا ، وان التقدم بطلب ليس معناه قى البداية الموافقة عليه حيث تم فحصة، كما أن من حق أى جهة أو نادى ان يقوم بتسجيل العلامة ويتم فحصها وفقا للإجراءات المتبعة لذلك وفيما يتعلق بإعلان نادى الزمالك بتسجيل العلامة التجارية فسيتم فحص ذلك حيث ان من حق أى جهة التقدم لتسجيل العلامة التجارية ويتم فحصها والتأكد من انها لا تتعارض مع اى علامة أخرى.

ووفقًا للقانون رقم 82 لسنة 2002، الخاص بتسجيل العلامات التجارية ، فإنه يتم اشهار التصميم أو العلامة التجارية‫ لمدة 60 يوما في الجريدة الرسمية الخاصة بالعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية، وخلال فترة الإشهار عن العلامة يحق لكل من يهمه الأمر "الأهلى" الاعتراض على قبول تسجيل التصميم على النموذج المعد لذلك.‬

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وكان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أعلن أنه سجل علامة تجارية بأن الزمالك نادى القرن الحقيقى في وزارة التموين والتجارة الداخلية، كاشفا في فيديو أذاعه عبر قناته على موقع "يوتيوب"، أن ذلك هو المفاجأة التى وعد بها ، مطالبا إزالة الأهلى لـ"لافتات" نادى القرن لأن اللقب أصبح علامة تجارية مسجلة باسم الزمالك.

وأوضح منصور أنه تلقى إنذارا على يد محضر من النادى الأهلى بإزالة اللافتات الموضوعة على محيط نادى الزمالك الخاصة بنادى القرن وذلك مع منح النادى الأبيض مهلة لمدة 15 يوم لإزالة اللافتات، والأن سوف تتعير الأوضاع ، مشددا على أنه يطالب الأهلى بإزالة لقب نادى القرن من على اللافتات الخاصة به وبطاقات العضوية الخاصة بأعضاء القلعة الحمراء والذى قال أنه واحدا من بينهم.

وقال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إنه تلقى إنذارا على يد محضر من النادى الأهلى بإزالة اللافتات الموضوعة على محيط نادى الزمالك الخاصة بنادى القرن وذلك مع منح النادى الأبيض مهلة لمدة 15 يوم لإزالة اللافتات.

كما تابع مرتضى منصور في فيديو أذاعه عبر قناته على موقع "يوتيوب"، أن المفاجأة أنه يطلب إزالة الأهلى لـ"لافتات" نادى القرن لأنه قام بتسجيل علامة تجارية بأن الزمالك نادى القرن الحقيقى في وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وشدد مرتضى منصور أنه يطالب الأهلى بإزالة لقب نادى القرن من على اللافتات الخاصة به وبطاقات العضوية الخاصة بأعضاء القلعة الحمراء والذى قال أنه واحدا من بينهم.