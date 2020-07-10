شكرا لقرائتكم نصر عزام عن لقب نادى القرن فى وزارة التموين: الزمالك لم يحصل على إثبات رسمى بذلك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق نصر عزام خبير اللوائح الرياضية عن أهمية إعلان نادي الزمالك مساء أمس ، حينما لجأ مجلس إدارة الابيض إلى حيلة جديدة في أزمة نادي القرن، وفي صراعه مع غريمه الأهلي للمطالبة بحقه في القضية، باعتبار أنه صاحب الحق في التتويج باللقب_حسب وجهة نظر مسئوليه_ ، بعدما أقدم على تسجيل لقب نادي القرن في وزارة التموين، كونه الأكثر تتويجا بالألقاب القارية في القرن العشرين، ويرى أنه تعرض للظلم وتم مجاملة غريمه من خلال منحه اللقب.

وقال عزام في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه من حق نادي الزمالك التقدم لأي جهة حتى وإن كانت وزارة التموين واتصور أن نادي الزمالك حتى الآن لم يحصل على تسجيل حكومي رسمي لأن مثل هذه الإجراءات في تسجيل العلامات التجاريه تستغرق أشهر طويلة.

وعن الطلب المقدم من الزمالك للاتحاد الافريقي قال عزام : " اتفهم جيدا شعور مجلس ادارة نادي الزمالك في هدفهم لاثبات أحقيتهم في لقب نادي القرن الحقيقي وخطوة التقدم للاتحاد الافريقي وفيفا هي الاكثر قانونية بالتأكيد".

الجدير بالذكر أن رئيس الزمالك أعلن تلك الخطوة كونها إجرائية يلجأ إليها البعض من أجل حفظ علاقته التجارية، بحيث لا يتم سرقتها من الآخرين، مقابل سداد رسوم قيمة التسجيل في الجهاز، وهو ما استغله الزمالك لتدعيم موقفه أمام الشكوى التي وصلته على يد محضر والمقدمة من النادي الأهلي يطالبه فيها بازالة اللافتات التي يعلقها على أسوار ناديه ويؤكد فيها أنه نادي القرن الحقيقي، لأنها تتعارض مع علامة الأهلي التجارية و الذي تم تسجيله كأحد عناصر ومكونات هذا الشعار، وفق ما ينص عليه قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

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