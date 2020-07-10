شكرا لقرائتكم إكرامي و صبحى في الأهلى مش مجرد نسب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مشاهد متعددة جمعت رمضان صبحى نجم النادي الاهلى و شريف اكرامي حارس مرمى الفريق السابق والذي اعلن رحيله لفريق بيراميدز ، ويربط الثنائى عرقة نسب شهيرة حيث تزوج رمضان من نجلة اكرامي الشحات ، و على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، جاءت مظاهر الحب بين الثنائى في تدريبات الفريق فى إطار استعدادات الفريق الأحمر لعودة النشاط الرياضى يوليو المقبل، بعد فترة التوقف الطويلة التى بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

كما هنأ رمضان صبحي شريف إكرامي حارس مرمى القلعة الحمراء بعيد ميلاده رقم 37، ونشر رمضان فيديو عبر حسابه على انستجرام خلال تدريباته المنزلية برفقة إكرامي وعلق عليه "عيد ميلاد سعيد يا وحش العالم ودايماً في ضهري".

Advertisements



1



2



3