شكرا لقرائتكم النجم الساحلى يبيع لاعبيه لتسديد مستحقات الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى مسئولو النادي الاهلي خلال الفترة الماضية إتصالات من نظراؤهم في النجم الساحلي التونسي أكدوا خلالها إنهم بصدد بيع لاعب أو أكثر خلال الفترة القليلة المقبلة من أجل تسديد مستحقات الأهلي لدى النادي التونسي والتى تُقدّر بمليون و400 ألف دولار تمثل غرامة ضد الأيفواري سليماني كوليبالي الذى هرب من الأهلي في مايو 2017 قبل أن ينضم للنجم الساحلي منذ عام تقريباً وتعهد النادي التونسي كتابياً بتسديد هذه الغرامة للأهلي لكن النجم مازال يُماطل في دفع هذا المبلغ الأمر الذي جعل الأهلي يشكو بطل تونس للمحكمة الرياضية الدولية وللأتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" .

وشهدت الأيام الماضية محاولات جديدة من النجم الساحلي لإنهاء هذه الأزمة وتعهّد مسئولون في النادي التونسي لنظراؤهم في الأهلي بتسديد قيمة الغرامة خلال أيام حيث يحاول النجم حالياً بيع بعض لاعبيه للخروج من الأزمة المالي الطاحنة التى يُعاني منها لكن الأهلي رفض التنازل أو التر اجع عن التصعيد وأكد لنظيره التونسي أن تسديد المستحقات والجدية في دفع حقوق الأهلي هو الشرط الوحيد لإنهاء هذا الملف.

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وقدّم الأهلي شكوى رسمية ضد ناديي النجم الساحلي والصفاقسي التونسيين للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب تقاعس بطلى تونس عن تسديد مستحقات الأهلي المُتأخرة، وأكد الأهلي فى شكواه الرسمية أنه خاطب النجم الساحلي والصفاقسي بشكل رسمي طوال الفترة الماضية من أجل الحصول على مستحقاته المتأخرة منذ فترة طويلة لكنهما لم يلتزما بالسداد ، وأوضح الأهلي أنه أرسل شكوى رسمية للمحكمة الرياضية الدولية وحصل على حكم ضد الصفاقسي وبصدد الحصول على حكم ضد النجم الساحلي بعدما تأكدت المحكمة الرياضية الدولية أن الأهلي لديه الحق في الحصول على هذا المبالغ.

وطالب الأهلى في شكواه الرسمية للكاف بمنع النجم الساحلي والصفاقسي من القيد الأفريقي واتخاذ ضدهما العقوبات التى تنص عليها اللوائح والتى تُجبر بطلى تونس على تسديد مستحقات الأهلي، لاسيما أن بطل مصر سلك جميع الطرق المشروعة لاسترداد مستحقاته بعدما فشلت الحلول الودية في الحصول على هذه المستحقات.

على صعيد متصل، تلقى مسئولو الأهلى تأكيدات من المحامى السويسرى مونتييرى بأن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" اقترب من إصدار حُكم لصالح القلعة الحمراء ضد ناديى الصفاقسى والنجم الساحلى التونسيين، بسبب تقاعسهما عن تسديد مستحقات الأهلى، فالأخير له فيما يستحق مليوناً و400 ألف دولار لدى النجم الساحلى تمثل الغرامة التى سبق وتم توقيعها ضد الإيفوارى سليمانى كوليبالى بسبب هروبه من الأهلى عام 2017 وتعهد النجم كتابياً بتسديدها للأهلى قبل عام تقريباً لكنه لم يلتزم.