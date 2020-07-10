شكرا لقرائتكم جلسة الخطيب مع فايلر تحسم ملفات أهلاوية قبل عودة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد محمود الخطيب رئيس الاهلي ولجنة التخطيط للكرة بالنادي إجتماعاً مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأسبوع المقبل لمناقشة عدة أمور تتعلق بالفريق خاصة وأن اللجنة لم تجتمع بالمدرب السويسري منذ فترة طويلة بسبب سفر المدرب إلى بلاده لقضاء أجازة هناك إستمرت قرابة الـ25 يوماً مُستغلاً تجميد النشاط الرياضي على خلفية "جائحة" كورونا ، وترغب اللجنة التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها ، خالد بيبو وزكريا ناصف في مناقشة فايلر في عدة أمور هامة تتعلق بالفريق والأرتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً والصفقات والمُعارين وغيرها من الملفات التى تهتم فريق الكرة ويتطلع النادي لحسمها قبل إستئناف النشاط الرياضي يوم 6 أغسطس المقبل.

من ناحية أخرى ، يحصل فريق الكرة بالنادي على راحة من التدريبات اليوم ،الجمعة، على أن يستأنف الفريق مرانه في الخامسة عصر السبت المقبل ويواصل تحضيره للمرحلة المقبلة ، وخاض الأهلي تدريبات قوية على ملعب التتش طوال الأيام الماضية اشتملت على جانب بدني وفني استعدادا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

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وكان الأهلي قد اجرى المسحة الطبية الثالثة أمس الأول الأربعاء، ضمن البرتوكول الذي حددته وزارة الشباب والرياضة، كما أجرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق وتوماس بينكيل مخطط الأحمال مسحة طبية أمس بعد عودتهما من سويسرا مساء الأثنين الماضي وينتظر الثنائي نتيجة المسحة من أجل قيادة مران الفريق.IFrame

وحضر رينيه فايلر مران الفريق الذى أقيم الأربعاء، قبل نهايته بدقائق، وحرص على متابعته من خارج ملعب التتش، حيث تواجد المدرب السويسرى خارج الملعب برفقة توماس بينكيل مخطط الأحمال لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية التى أجراها الثنائى، وقاد ديفيد سيزا المدرب العام المران وعقد محاضرة فى بداية المران لشرح البرنامج التدريبى والتأكيد على بعض التعليمات الفنية والخططية التى يقوم الفريق بتنفيذها، ويستعد الأهلى لاستكمال مباريات الدورى الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والتى تقام فى سبتمبر المقبل.