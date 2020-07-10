شكرا لقرائتكم كيف رحب رمضان صبحى بانضمام طاهر طاهر للأهلى؟ ابحث عن نجم النجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ رمضان صبحي صانع ألعاب النادي الأهلي وكابتن المنتخب الأوليمبي، زميله في منتخب الفراعنة طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب المنضم مؤخراً إلى القلعة الحمراء، وذلك بعدما أعلن مسئولو الأهلي عن الصفقة أمس الخميس بشكل رسمي، حيث وقع اللاعب على عقود انضمامه لمدة 5 مواسم مقبلة تبدأ من الموسم الجديد، ونشر رمضان صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، جمعته بطاهر خلال تواجدهما مع المنتخب الأوليمبي بكأس الأمم الأفريقية للشباب وعلق عليها "مبروك يا نجم النجوم".



رمضان وطاهر طاهر

في ذات السياق، تلقى طاهر محمد طاهر، اتصالات مكثفة خلال الساعات الماضية من عدد كبير من لاعبى الأهلى وأفراد فى الجهاز الفنى وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لتهنئته بالانتقال رسمياً للقلعة الحمراء، بعدما أعلن النادى أمس إتمام الصفقة، ورحّب نجوم الأهلى بلاعب المقاولون وتمنّوا له إنهاء الموسم الحالى بشكل جيد مع المقاولون قبل انتقاله رسمياً للأهلى فى الموسم المقبل.

وأكد نجوم الأهلى، فى اتصالاتهم مع طاهر محمد طاهر، أنه سينسجم سريعاً مع الفريق ولن يحتاج وقتاً طويلاً للتأقلم مع باقى اللاعبين لأن غرفة ملابس الأهلى دائماً ما تحتضن الوجوه الجديدة سريعاً، وهو ما سيُساعده على النجاح مع الفريق.

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عل صعيد متصل، أكد يؤكد طاهر محمد طاهر، المنضم حديثا للأهلى، أن الرغبة حسمت انتقاله للفريق الأحمر، ولم لا وهو ينتمى للقلعة الحمراء منذ الصغر، ويعشق هو وعائلته هذا الكيان الكبير.

واعتبر للعب ضمن صفوف الأهلى بداية من الموسم الجديد، حلم وارتداء القميص الأحمر كان يعيش فى عقله وقلبه منذ الطفولة، وقد تحقق الآن بالانضمام رسميا إلى نادى القرن.

وقال طاهر محمد طاهر أحمد الله على نجاح مفاوضات انتقالى رسميا للأهلي، خاصة أن المفاوضات لم تكن الأولى، وسبقتها عدة محاولات فى المواسم السابقة، لكنها لم تكلل نتيجة لظروف مختلفة، حتى تكللت بالنجاح هذه المرة، ليحقق حلم حياته ويرتدى قميص الأهلي.

وكشف لاعب الأهلى الجديد كواليس انتقاله للقلعة الحمراء قائلا، «المفاوضات هذه المرة كانت سلسة للغاية، ولم تستغرق وقتا طويلا، حيث بدأت بعد توقف النشاط الرياضى مؤخرًا بسبب جائحة كورونا، من خلال عدة اتصالات أجراها معى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى، واستفسر فيها عن استمرار رغبتى فى التواجد بصفوف الأهلي، وأكدت له على الفور رغبتى القوية لارتداء قميص الأهلي، والتواجد فى صفوف الفريق، وبعدها سارت المفاوضات بشكل جيد جدا، وانتهت سريعا مع نادى المقاولون، بعد أن أبلغت المسئولين برغبتى الشديدة التى حسمت قرار الانتقال لصفوف الأهلى رغم وجود العديد من العروض، وبالتالى انتهى الأمر سريعا وتمت الصفقة بنجاح وتحقق الحلم الذى طال انتظاره.