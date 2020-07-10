شكرا لقرائتكم علاء عبد الغني: طاهر سيكون أفضل لاعب في مصر واحترمت فايلر لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل راهن علاء عبد الغني نجم الزمالك السابق والمدرب حالياً لفريق المقاولون العرب، على إمكانيات طاهر محمد طاهر، صانع ألعاب ذئاب الجبل المنضم حديثاً إلى النادي الأهلي، حيث أعلنت القلعة الحمراء أمس الخميس عن إتمام الصفقة والحصول على خدمات اللاعب بداية من الموسم الجديد، بعد الاتفاق مع اللاعب وناديه على كافة التفاصيل المادية، وقال عبد الغني في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن طاهر سيكون أفضل لاعب في مصر خلال المرحلة المقبلة بعد انضمامه إلى الفريق الأحمر.

أضاف عبد الغني: احترمت رينية فايلر مدرب الأهلي واقتنعت بأنه مدرب متميز بعد اختياره لانضمام طاهر محمد طاهر إلى الأهلي، رغم أنه لم يشارك كثيراً مع المقاولون في الموسم الجاري بسبب الاصابات.

واستطرد مدرب المقاولون: فايلر طلب ضم طاهر بالإسم، وهو الوحيد الذي طلبه السويسري إلى جانب التجديد لرمضان صبحي، لأنه يعلم إمكانياته وأنه أفضل لاعب في مركزه وإيجابي على المرمى، ولذلك أثبت لي أن لديه رؤية مختلفة ويستطيع تقييم اللاعبين بشكل متميز بعيداً عن المشاركات الكثيرة.

Advertisements

في سياق متصل، قال طاهر محمد طاهر أن نادى المقاولون العرب منجم ذهب لما يضمه من مواهب ولاعبين مميزين للكرة المصرية، مثل محمد صلاح ومحمد الننى الثنائى الذى انطلق من قلعة ذئاب الجبل للاحتراف الخارجى، حيث أن محمد صلاح رمز للمقاولون خاصة، وللكرة المصرية عامة.

وكشف طاهر محمد طاهر أنه في البداية لم يكن يعرف صلاح أو شخصيته ولكن بعد أن قابله في معسكر المنتخب قبل مباراة تونس وجدته كبيرا بكل شئ فعله، قال:"نفسى أكون زى محمد صلاح في يوم من الأيام ، وأسير نفس مسيرته".

وأشار طاهر أن مثله الأعلى في كرة القدم هو ديفيد بيكهام، وعلى مستوى اللاعبين المصريين فهو محمد صلاح، وعن مشاركة صلاح مع المنتخب الأولمبى أولمبياد طوكيو قال طاهر : الثلاث لاعبين المرشحون للانضمام للمنتخب الأولمبى هى وجهة نظر شوقى غريب المدير الفنى و اختيار له وحده ، إلا أن صلاح رمز كبير لمصر وننظر له على أنه فخر لنا جميعا ".

وكشف لاعب المقاولون أنه كان:"يزوغ من المدرسة نظرا لانشغاله بالتدريبات ولكن ليس بشكل كبير، قائلا: كنت بزوغ من المدرسة بسبب التدريبات لكن مش كتير لأن المدرسة كانت بتقدر ظروف التدريبات، و متفهمين أنى أمارس الرياضة وفى يوم ما سأكون لاعبا هاما، فكانوا يساعدونى ويدعمونى".