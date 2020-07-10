’’#نادي_التموين_الحقيقي‘‘.. سخرية على مواقع التواصل بعد تسجيل مرتضى منصور ’’شعار القرن‘‘ في التموين.. والكاف يتدخل

كتب: ضياء السقا

أثار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما أعلن تسجيل لقب "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم"، في وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وظهر مرتضى، في مقطع فيديو نشره عبر قناته بيوتيوب، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، قائلا إنه قدم طلبات رسمية إلى الجهات المعنية المختصة بأحقية نادي الزمالك في لقب نادي القرن، مُشيرًا إلى أنه سجَل شعار "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.

وقال منصور، وهو يمسك مستندًا قال إنه لوثيقة تسجيل شعار الزمالك، إنه أرسل إنذارًا إلى مجلس إدارة الأهلي ورئيسه محمود الخطيب، لإزالة لافتة "نادي القرن"، لأنها "ليست مسجلة" رسميًا، حسب قوله.

واستند منصور في ذلك إلى أن الزمالك أصبح نادي القرن بموجب علامته المسجلة في وزارة التموين.

ووجه منصور خطابه إلى جماهير الزمالك، قائلا: "رئيس ناديكم أسد"، مؤكدا أن الخلاف بين الأهلي والزمالك ليس "معركة"، إلا أنه اُضطر إلى القيام بـ"مفاجأة الجميع"، حسب تعبيره، من خلال تسجيل شعار "نادي القرن الحقيقي".

كان منصور قد أثار جدلا من قبل بتصريحاته حول أحقية نادي الزمالك في نيل لقب "نادي القرن" بدلا من الأهلي، مستندا في ذلك على تحقيق الزمالك 9 بطولات، في حين أن الأهلي حصل على 7 فقط، متجاهلا نظام النقاط الذي يتبعه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وفي 27 مايو الماضي، أزال الزمالك لافتة علقها مسؤولو النادي، بعدما حذره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من "عقوبات مُغلظة" حال ظلت اللافتة على إحدى بوابات مقره بميت عقبة.

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وحينها، كُتب على اللافتة أن الزمالك "نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات".

الكاف يعلق

من جانبه، أكد سامسون أدامو، مدير المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم، أن الكاف ليس لديه أى علاقة بإعلان نادى الزمالك عن تسجيل علامة نادى القرن بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى مصر.

وقال أدامو فى تصريحات لصحيفة "اليوم السابع": "هذا أمر لا يمكننى التعليق عليه إلا فى حال تلقى شكوى وعرضها على الشؤون القانونية، ونحن لا تربطنا أى علاقة بوزارة التموين ونتعامل مع الجهات الرياضية فى مصر."

واختتم مسؤول الكاف تصريحاته قائلا، "الاتحاد الأفريقى أعلن تتويج النادى الأهلى بجائزة نادى القرن وهذا الملف أغلق منذ تسليم الجائزة فى 2001."

سخرية مواقع التواصل

وسادت حالة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان رئيس الزمالك تسجيل علامة نادى القرن بوزارة التموين.

وتصدر هاشتاج "#نادي_التموين_الحقيقي"، تريند موقع التغريدات المصغرة، تويتر، للسخرية من تصريحات رئيس النادي الأبيض.