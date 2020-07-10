رسميا.. الزمالك يدعو لجمعية عمومية عادية.. و11 بندا في جدول الأعمال (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الزمالك أن مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور دعى لعقد جمعية عمومية عادية يومي 26 و27 من شهر يوليو الجاري.

وتشهد الجمعية العمومية مناقشة الميزانية الخاصة بالنادي والحساب الختامي، بالإضافة إلى الاقتراحات الخاصة بالأعضاء من أجل تطوير منشآت وخدمات النادي.

وتبدأ عملية التوقيع في كشوف التسجيل للأعضاء العاملين الذين لهم حق الحضور من الساعة التاسعة صباح يوم الأحد 26 يوليو بمقر نادي الزمالك حتى الساعة العاشرة مساءً، وفي اليوم التالي من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً.

وتبدأ مناقشة جدول الأعمال حال اكتمال النصاب القانوني في اليوم الثاني بعد نهاية موعد التسجيل.

ووفقا للموقع الرسمي للزمالك، تضمن جدول الأعمال 11 بندا كالتالي:

1- التصديق على محضر الاجتماع السابق.

2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية.

3- اعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.

4- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآت.

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5- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمالي.

6- النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء في الموعد القانوني.

7- عرض زيادة رسوم اشتراك العضوية للأعضاء الجدد.

8- عرض تقرير مندوبي النادي في حضور الجمعيات العمومية.

9- عرض تقرير تقييم المطاعم.

10- عرض مشاركة النادي في المسابقات الخاصة المحترفين.

11- إعلان نتيجة التصويت على اعتماد الميزانية والحساب الختامي عن العام المالي 2019-2020.