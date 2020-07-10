"أرقامه جنونية".. ماذا قال كلوب عن صلاح قبل مواجهة بيرنلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

قال الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي إن أرقام النجم المصري محمد صلاح باتت "جنونية"، بعدما اقترب من الوصول لحاجز العشرين هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثالث على التوالي.

وتحدث كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز قائلًا: "لم نكن لنصل إلى ما حققناه بدون ما قدمه نجوم مثل صلاح وماني، أرقام صلاح جنونية، أرقام رائعة، أرقام طراز عالمي."

وحول الحديث الدائم عن علاقة صلاح وماني قال كلوب: "كل شىء يسير بشكل جيد، خلال عملي كمدير فني على مدار 20 عامًا، لم أتحدث مع المهاجمين عن نقطة الأنانية سوى في مناسبتين فقط."

وأبدى المدير الفني الألماني ارتياحه لنتائج الفحوصات الخاصة بقائد الفريق جوردان هندرسون، الذي تعرض لإصابة قوية في الركبة خلال مواجهة برايتون التي سجل بها هدف فريقه الثاني، وانتهت بفوز ليفربول بثلاثة اهداف مقابل هدف.

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وحول موقف هندرسون قال كلوب: "ما تلقيناه بشأن هندرسون كان جيدًا مقارنة بالموقف السىء، أصيب في الركبة لكنه ليس في حاجة لعملية جراحية، لكنه لن يلعب مجددًا في الموسم الحالي."

وأضاف المدير الفني الألماني: "الأمر ليس طيبًا، لكنه الوضع الأفضل الذي انتظرناه، سيكون بخير، إنه لاعب يتعافى بسرعة."

وحول ما إذا كان هندرسون سيتمكن من رفع كأس الدوري الإنجليزي الذي حسمه ليفربول في ظل إصابته قال كلوب: "هندرسون كما نقول في ألمانيا (حيوان) إنه يقاتل من أجل كل شىء، إنه يتعامل بشكل جيد مع الإصابة، إنه يستحق رفع الكأس، وسيرفعها."

كما أبدى كلوب اندهاشه من أخطاء حكم الفيديو المساعد (VAR) خلال مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين بالدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدت احتساب ركلتي جزاء غير صحيحتين لمصلحة مانشستر يونايتد وساوثامبتون، وحرمان توتنهام هوتسبر من ركلة جزاء صحيحة.

وأشاد المدرب الألماني بفريق بيرنلي، مؤكدًا أنه فريق صاحب هوية مميزة في بريميرليج، وأشاد بمديره الفني شين ديتش الذي قال إنه يشبهه في تمتعه بشخصية عاطفية.