عواد يخوض مرانا منفردا في معسكر الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أول مران له خلال المعسكر التحضيري في برج العرب تمهيدًا لعودة النشاط الكروي. وكانت بعثة الزمالك قد غادرت القاهرة خلال الساعات الماضية صوب برج العرب لخوض المعسكر بعد نهاية المسحات الطبية والتي خضع لها اللاعبون خلال الأيام الماضية. Advertisements وحسبما أفاد الموقع الرسمي للزمالك فإن المدرب باتريس كارتيرون ركز على رفع اللياقة البدنية كما قام بتقسيم الفريق إلى مجموعتين ادت كل مجموعة تدريبات خاصة بشكل منفرد. ومن جانبه خاض محمد عواد حارس الفريق تدريبات منفردة وذلك بعد أن تماثل اللاعب للشفاء من فيروس كورونا. وقرر المدرب كارتيرون أن يخوض عناصر الفريق مرانًا مسائيًا في السادسة والنصف.

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