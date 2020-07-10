الكشف عن موعد وصول المثلوثي إلى القاهرة للانضمام للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
كشفت تقارير تونسية موعد وصول الدولي التونسي حمزة المثلوثي، ظهير أيمن الصفاقسي التونسي، إلى القاهرة من أجل الانضمام لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال موقع "فووت 24" التونسي إن المثلوثي وقع عقدا مع الزمالك يمتد لثلاث سنوات حتى يونيو 2023، بعد مفاوضات بين الطرفين دامت أشهر عديدة.
وأضاف أن اللاعب سيسافر إلى القاهرة بعد غد الأحد للانضمام إلى الفريق الأبيض، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع النادي الصفاقسي في شهر يونيو الماضي.
وكانت تقارير تونسية كشفت في وقت ماضي أن المثلوثي سيحصل على راتب سنوي يُقدر بـ560 ألف دولار، على أن يتم زيادة الراتب مع العامين الثاني والثالث بجانب الحوافز.
يُذكر أن الزمالك يسعى إلى تدعيم الجبهة اليمنى بعد رحيل التونسي حمدي النقاز، مع وجود حازم إمام قائد الفريق والناشئ أحمد عيد في هذا المركز خلال الوقت الحالي.
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