فايلر يجتمع بلجنة التخطيط لحسم ملف صفقات الأهلي والمعسكر الداخلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن: استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على منطقة برج العرب بالأسكندرية لاحتضان معسكر الفريق الأحمر استعداداً لاستئناف الموسم الرياضي. وقال مصدر بالأهلي لمصراوي إن الأهلي قرر بشكل نهائي إقامة معسكراً تدريبياً داخل مصر يلعب خلاله مباراتين وديتين، الأولى ضد سموحة والثانية الأقرب أن تجمعه بفريق حرس الحدود. وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته إن فايلر سيجتمع مع سيد عبد الحفيظ لترتيب المعسكر وتفاصيله. Advertisements ويعقد المدرب السويسري اجتماعاً ثانياً مع لجنة التخطيط بالأهلي بقيادة محسن صالح لحسم ملف الصفقات الجديدة بعد التعاقد مع طاهر طاهر من المقاولون العرب. وكان فايلر قد قرر استعادة محمد شريف المعار لإنبي وأكرم توفيق المعار للجونة مع إعادة صالح جمعة إلى التدريبات الجماعية للفريق.

ووفقاً للمصدر فإن لجنة التخطيط ستطلع فايلر على أخر التطورات في التفاوض مع اللاعبين . الجدير بالذكر أن الأهلي استغنى بشكل رسمي عن حسام عاشور قائد الفريق وأحمد فتحي المنتقل حديثاً لبيراميدز بالإضافة إلي شريف إكرامي الذي اعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم بعد نهاية عقده.

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