الأول منذ صلاح.. برونو فيرنانديز ينضم لقائمة العظماء في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يواصل الدولي البرتغالي برونو فيرنانديز، نجم مانشستر يونايتد، نجاحاته في ملعب "أولد ترافورد" وحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر يونيو.

وحصل فيرنانديز بالفعل على جائزة لاعب الشهر في فبراير الماضي، وهو أول لاعب يحتفظ بها منذ الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، الذي تُوج بها في شهري مارس وإبريل 2018.

وكان آخر لاعب من مانشستر يونايتد الأخير يفوز بالجائزة في شهرين متتاليين هو صديق برونو ومواطنه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي تُوج بجائزة لاعب الشهر في بريميرليج في نوفمبر وديسمبر من عام 2006.

وأصبح صاحب الـ25 عاما سابع لاعب يفوز بجائزة لاعب الشهر مرتين متتاليتين، بعد كل من محمد صلاح وكريستيانو رونالدو وجيمي فاردي وهاري كين ودينيس بيركامب وروبي فاولر.

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فيرنانديز نجح في تسجيل أربعة أهداف، بواقع هدفين أمام برايتون وهدف ضد توتنهام من ركلة جزاء، بما فيهم هدفه في شباك إيفرتون خلال النصف الأول من شهر مارس قبل توقف المسابقة لجائحة كورونا.

كما واصل اللاعب عروضه الرائعة في شهر يوليو الجاري بعد تسجيل هدف وصناعة هدفين أمام بورنموث، بالإضافة إلى تسجيل هدف وصناعة مثله في مواجهة أستون فيلا أمس الخميس.

وتفوق نجم يونايتد في التصويت على زميله في الفريق أنتوني مارسيال، وكذلك كل من داني إنجز (ساوثهامبتون)، كونور كودي وراؤول جيمينيز (ثنائي وولفرهامبتون)، وألان سانت ماكسيمين (نيوكاسل يونايتد).

يُذكر أنه تم دمج أصوات الجمهور مع أصوات قادة النوادي العشرين في بريميرليج ولجنة من خبراء كرة القدم لتحديد الفائز بجائزة لاعب الشهر.