محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة جدول مباريات الدوري الألماني (بوندسليجا) للموسم الجديد، وستنطلق المنافسات في 18 أيلول/سبتمبر 2020 على أن تختتم في 22 مايو 2021 .
أما مباريات الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا، فستقام بين يومي 11 و14 سبتمبر وسيقام نهائي البطولة في مايو 2021، على ملعب الاستاد الأولمبي بالعاصمة برلين كما هو معتاد.
وتأجلت انطلاقة الموسم الجديد لمدة نحو شهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي كانت قد تسببت في توقف المنافسات لفترة، وبالتالي تأخر ختام الموسم المنقضي.
كانت هذه تفاصيل خبر الدوري الألماني ينطلق في 18 سبتمبر بعد أسبوع واحد من بداية بطولة الكأس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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