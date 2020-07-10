الدوري الألماني ينطلق في 18 سبتمبر بعد أسبوع واحد من بداية بطولة الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة جدول مباريات الدوري الألماني (بوندسليجا) للموسم الجديد، وستنطلق المنافسات في 18 أيلول/سبتمبر 2020 على أن تختتم في 22 مايو 2021 .

أما مباريات الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا، فستقام بين يومي 11 و14 سبتمبر وسيقام نهائي البطولة في مايو 2021، على ملعب الاستاد الأولمبي بالعاصمة برلين كما هو معتاد.

وتأجلت انطلاقة الموسم الجديد لمدة نحو شهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي كانت قد تسببت في توقف المنافسات لفترة، وبالتالي تأخر ختام الموسم المنقضي.