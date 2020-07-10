تقرير تونسي: المثلوثي سيسافر إلى القاهرة للإنضمام للزمالك

كشفت تقارير صحفية تونسية، عن اقتراب الدولي حمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي، من السفر إلى القاهرة، للإلتحاق بناديه الجديد الزمالك بعدما وقع عقود إنضمامه بشكل رسمي.

أشار موقع "Foot24" التونسي، بأن الظهير الأيمن الدولي حمزة المثلوثي وقع عقدا مع الزمالك المصري لمدة 3 سنوات

وسيسافر المثلوثي إلى العاصمة المصرية القاهرة بعد غد الأحد للإلتحاق بناديه الجديد ، في صفقة إنتقال حر بعد نهاية عقده مع النادي الصفاقسي .

وفي سياق متصل غاب المثلوثي لاعب فريق الصفاقسي خلال الفترة

الماضية عن معسكر فريقه التحضيري، لاستئناف منافسات الدوري التونسي مطلع أغسطس المقبل، بعد فترة التوقف منذ مارس الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد

وأعلن فتحي جبال المدير الفني للفريق التونسي، قائمة اللاعبين التي من المقرر انتظامها في معسكر مغلق بداية من اليوم الإثنين ولفترة إسبوعين، وشهدت القائمة غياب المثلوثي الظهير الأيمن للفريق عن المعسكر التحضيري.