مدير العلاقات بنادي برشلونة: مستعدون لمباراة نابولي بدوري الأبطال

علق جويليرمو آمور مدير العلاقات بنادي برشلونة، على مباراة الفريق أمام نابولي، المقرر لها في شهر أغسطس المقبل، على ملعب "كامب نو"، ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال آمور، في تصريحاته عقب نهاية القرعة:" نحن مستعدون لاستكمال الصراع على

أضاف : "لدينا نهائي سنلعبه ضد نابولي، ونركز بشكل كامل على إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة".

وكانت مباراة الذهاب بين الريقين أنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاهما.

يُذكر أنه حال نجح برشلونة في تخطي نابولي، سيواجه في ربع النهائي الفائز من مواجهة بايرن ميونخ وتشيلسي. أوروبا.وقال آمور، في تصريحاته عقب نهاية القرعة:" نحن مستعدون لاستكمال الصراع على دوري أبطال أوروبا ، رغم غياب الجمهور".أضاف : "لدينا نهائي سنلعبه ضد نابولي، ونركز بشكل كامل على إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة".وكانت مباراة الذهاب بين الريقين أنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاهما.يُذكر أنه حال نجح برشلونة في تخطي نابولي، سيواجه في ربع النهائي الفائز من مواجهة بايرن ميونخ وتشيلسي.

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