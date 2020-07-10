الإتحاد الاسيوي يستثنى الاندية العراقية من تطبيق نظام التراخيص

اشترط الاتحاد الاسيوي لكرة القدم على الاندية المشاركة في بطولات الاتحاد الاسيوي تطبيق نظام التراخيص .

في الوقت الذى اعفت فيه لجنة التراخيص في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، من تطبيق التراخيص بناء على موافقة الاتحاد الآسيوي على استثناء الأندية العراقية من شروط التراخيص المحلية للموسم المقبل بسبب جائحة

وقالت اللجنة إن: "الهيئة التطبيعية خاطبت الاتحاد الآسيوي لاستثناء أندية الدوري الممتاز من شروط التراخيص، بشرط تطبيق نظام التراخيص على الأندية التي ستشارك في بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم".

وأضافت: "بالرغم من إعفاء الأندية العراقية من التراخيص للمشاركة في الدوري المحلي، لكن يتوجب على كل ناد تقديم وثائق معايير التراخيص الخمسة، وحسب الأصول والضوابط من أجل إكمال متطلبات المشاركة في الدوري، وحفاظا على السمات الاحترافية للعبة. على استثناء الأندية العراقية من شروط التراخيص المحلية للموسم المقبل بسبب جائحة كورونا وقالت اللجنة إن: "الهيئة التطبيعية خاطبت الاتحاد الآسيوي لاستثناء أندية الدوري الممتاز من شروط التراخيص، بشرط تطبيق نظام التراخيص على الأندية التي ستشارك في بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم".وأضافت: "بالرغم من إعفاء الأندية العراقية من التراخيص للمشاركة في الدوري المحلي، لكن يتوجب على كل ناد تقديم وثائق معايير التراخيص الخمسة، وحسب الأصول والضوابط من أجل إكمال متطلبات المشاركة في الدوري، وحفاظا على السمات الاحترافية للعبة.

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