كارتيرون يقرر خوض الفريق مران مسائي

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك خوض الفريق الكروي مرانا مسائيا في السادسه والنصف بمعسكر الفريق ببرجالعرب.
وخاض الزمالك تدريباته صباح اليوم بعد الدخول لمعسكر مغلق ببرج العرب، ولكن الجهاز الفني قرر خوض تدريب مسائي آخر.
ويحاول الجهاز الفني تجهيز اللاعبين بشكل منظم بعد فترة توقف النشاط الرياضي لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا.
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