بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس بالدوري الإسباني

يستضيف نادي ريال مدريد نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس، في مباراة هامة للغاية بين الفريقين، وذلك في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ35، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز فى لقاء اليوم للحفاظ على فارق الأربع نقاط مع غريمه التقليدى برشلونة، قبل 3 جولات فقط من النهاية، والاقتراب من

تحقيق اللقب الغائب منذ موسم 2016-2017.

ويغيب عن ريال مدريد فى مواجهة اليوم، المدافع ناتشو فيرنانديز للإصابة، بالإضافة إلى الثنائى فينيسيوس جونيور ولوكا يوفيتش.

ويكفى الفريق الملكى بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، تحقيق 5 نقاط فقط من المباريات الثلاث المتبقية، للفوز باللقب، فى حين يسعى

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ألافيس للفوز لتأكيد بقائه فى الليجا الموسم المقبل.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة بفارق نقطة عن برشلونة صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد ديبورتيفو ألافيس في المركز الـ 17 بـ 35 نقطة.



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