طلائع الجيش يطلب 6 مباريات ودية لتجهيز اللاعبين

قرر عبدالحميد بسيوني، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، خوض 6 مباريات ودية خلال الفترة الأخيرة من فترة الإعداد استعدادا لعودة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل.
وحصل لاعبو الطلائع على راحة من المران اليوم الجمعة على أن يستأنف الفريق تدريباته غداً السبت، ومن المقرر أن يجتمع بسيونى والعميد احمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالفريق للتنسيق مع الأطراف الأخرى للمباريات الودية وحسم مصير المعسكر.
وخضع لاعبي الطلائع ظهر الأربعاء الماضى مسحة كورونا الثالثة وكما عقد العميد أحمد المهدى اجتماعاً مع لاعبيه طالبهم خلاله بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وتجنب الخروج بكثرة عقب التدريبات منعاً للاختلاط، وشدد على لاعبيه ضرورة إدراك صعوبة الموقف وحماية أنفسهم وزملائهم من خطر الإصابة بكورونا.
وكان قد أعلن العميد أحمد فؤاد المهدى، مدير الكرة بالطلائع، أن جميع عينات لاعبى الفريق الأوللكرة القدم وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين بالنادى بخصوص مسحة كورونا التى تم إجراؤها ظهر الأحد الماضى جاءت سلبية.
واستقر الجهاز الفنى للطلائع بقيادة عبدالحميد بسيوني، على فترة إعداد فريقه استعداداً لاستئناف مباريات الدورى، ومن المقرر تقسيم الفريق لمجموعتين فى الأسبوع الأول تتدرب كل واحدة بمفردها، على أن يكتمل قوام الفريق ويتدرب بشكل كامل بداية من الأسبوع الثانى، فيما يعتزم عبد الحميد بسيونى إقامة معسكر مغلق لمدة 11 يوماً بالقاهرة فى نهاية فترة الإعداد وقبل أول مباراة رسمية.
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