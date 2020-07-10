تدريبات منفردة لمحمد عواد خلال مران الزمالك

خاض محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات منفردة على هامش التدريبات الجماعية التي خاضها الفريق بمعسكر برج العرب.

وأنتظم عواد في معسكر الفريق بعد شفاءه من الإصابة بفيروس من الإصابة بفيروس كورونا -كوفيد 19 والتأكد من قدرته على التواجد مع زملائه بشكل طبيعي . وفي سياق خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريب صباحي في معسكر الفريق ببرج العرب بالإسكندرية. القدم بنادي الزمالك تدريب صباحي في معسكر الفريق ببرج العرب بالإسكندرية. وركز الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون خلال التدريبات على رفع اللياقة البدنية . وتم تقسيم الفريق لمجموعتين، وأدت كل مجموعة تدريبات خاصة بشكل منفردة تحت إشراف المدير الفني.

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