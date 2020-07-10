الزمالك يخوض مرانه الصباحي بمعسكر برج العرب

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبًا صباحيًا في معسكر الفريق ببرج العرببالإسكندرية.
ركز الجهاز الفني للزمالك، بقيادة باتريس كارتيرون، خلالالتدريبات على رفع اللياقة البدنية.
وتم تقسيم الفريق لمجموعتين، وأدت كل مجموعة تدريبات خاصة بشكل منفرد تحت إشراف المدير الفني.
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