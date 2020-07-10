بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وألافيس اليوم 10/7/2020 الدوري الإسباني

يحل فريق ديبورتيفو ألافيس ضيفاً على ملعب ألفريدو دي ستيفانو الخاص بنادي ريال مدريد، حيث ستقام مباراة مرتقبة وهامة بين الفريقان في إطار مواجهات المرحلة الخامسة والثلاثون من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويقدم موقع الوفد لمتابعيه خدمة مشاهدة مباراة ريال مدريد وألافيس بث مباشر اليوم، والتي ستنطلق صافرة بدايتها في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، أي الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN SPORTS HD 3 بأداء صوتي للمعلق المصري علي محمد علي.

منذ استئناف النشاط الرياضي وعودة الحياة مجدداً لليجا الإسبانية، عاد ريال مدريد ليضرب خصومه بكل ما أوتي من قوة، محققاً بذلك الفوز في سبع جولات على التوالي، وتمكن من

احتلال صدارة المسابقة برصيد 77 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن غريمه التقليدي برشلونة الذي يحتل الوصافة رغم فوزه على أتلتيك بلباو في الجولة الماضية بنتيجة هدف أبيض دون مقابل.

وسيحاول الميرنجي تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم لتوسيع الفارق بينه وبين البلاوجرانا إلى أربعة نقاط، ويصبح في رصيده ثمانين نقطة، علماً أنه جمع نقاطه الحالية من 23 انتصار وثمانِ تعادلات، وخسر في ثلاث مواجهات منذ بداية الموسم الحالي.

أما ألافيس فهو يسعى لاقتناص نقاط المواجهة الثلاثة من الريال بهدف تأمين موقفه في جدول ترتيب الفرق العام،

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خاصةً بعد إقالة مديره الفني أسير جاريتانو، ويحتل الفريق حالياً المرتبة الـ15 في الجدول برصيد 35 نقطة.

سيتغيب عن قائمة الريال ضد ديبورتيفو ألافيس الثنائي إيدين هازارد وناتشو بداعي الإصابة، وأيضاً راموس وكارفخال بسبب تراكم البطاقات الصفراوات، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على الأسماء التالية لخوض هذه المباراة.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: مارسيلو – إيدير ميليتاو – رافائيل فاران – فيرلاند ميندي

الوسط: فيديريكو فالفيردي – كاسيميرو – توني كروس

الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما – إيسكو

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لمشاهدة مباراة ريال مدريد ديبورتيفو ألافيس بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

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