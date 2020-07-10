رد مسئولو فريق النصر السعودي، على أزمة حذاء اللاعب البرازيلي “بيتروس ماثيوس” الذي تعرض لوابل من الانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي، اتهمته بالإساءة إلى المملكة العربية السعودية بسبب مقطع فيديو للحذاء الذي يرتديه.

ونشر بيتروس، عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام للتواصل الاجتماعي، مقطعًا لحذاء مكتوب عليه باللغة الإنجليزية “محمد وبيتروس”، إلى جانب رسم للعلمين السعودي والبرازيلي.

وسيطرت حالة من الغضب على الجمهور السعودي، بسبب تصرف اللاعب البرازيلي، حيث اعتبروا ذلك التصرف إهانة لعلم التوحيد الخاص بالسعودية، فلا يمكن وضعه على حذاء كرة قدم.

النصر يرد على أزمة حذاء بيتروس: يعشق السعودية ويطلق على نفسه اسم “محمد”

حرصت إدارة نادي النصر السعودي على الرد عبر صحيفة الرياضية واسعة الانتشار، لتهدئة الشارع الرياضي، وإعادة الأمور لنصابها الصحيح.

وقال مصدر مسؤول في نادي النصر للصحيفة “كل ما يثار حول المحترف البرازيلي إدعاءات باطلة تم تفسيرها علي غير حقيقتها. بيتروس أُهدي الحذاء وهو ليس للاستخدام الرياضي بل للتذكار في المتحف الخاص باللاعب في وطنه البرازيل”.

: بعد استئناف النشاط..جدول مواعيد مباريات النصر في دوري أبطال آسيا 2020

Advertisements

وأضاف المصدر “بيتروس سبق ودعم المنتخب السعودي في كافة المحافل وارتدى شعاره ورفع العلم الوطني في أكثر من مناسبة، ويعتبر السعودية بلده الثاني”.

وأوضح نفس لمصدر أن بيتروس يكني نفسه منذ أكثر من عام باسم “محمد”، محبة وتقديراً لهذا الاسم العظيم على قلبه.

وشدد في نهاية حديثه على ضرورة الالتزام بشرف التنافس الرياضي ونبذ التعصب وتحري الدقة والمصداقية والحديث بموضوعية دون افتراء أو دخول في النوايا.

وقال “سيتم رصد كل إساءة ومخالفة وادعاء باطل ضد بيتروس من أجل تقديمه إلى الجهات المعنية في المملكة”.

وانضمَّ بيتروس صاحب الـ31 عامًا إلى النصر قادمًا من ساو باولو البرازيلي في صيف 2018، ويعد من العناصر الأساسية في تشكيلة النصر المتوجة بلقب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019/2018، بالاضافة إلى كأس السوبر السعودي 2020.

وانتهي عقد بيتروس مع نادي النصر، في ختام شهر يونيو الجاري، إلا أنه وافق على التمديد 3 أشهر، حتى ختام الموسم، وسيتم مناقشة قرار استمراره عقب نهاية الدوري السعودي، حيث دافع البرازيلي عن ألوان العالمي في 55 مباراة، أحرز خلالها 7 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة.