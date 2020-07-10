صن داونز مُتعجبًا من احتفال الزمالك بلقب بطل القرن الافريقي: “كيف ستقنع القارة بأكملها”؟

سخر نادي صن داونز الجنوب أفريقي، ممثلاً في المنسق الاعلامي للنادي “خالد علي” من إصرار إدارة نادي الزمالك على الاحتفال بلقب نادي القرن الأفريقي الذي ناله الاهلي بشكل رسمي من قبل الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” عام 2001.

واختار رئيس الزمالك “مرتضى منصور” يوم 9-7 للاحتفال بلقب القرن الحقيقي، للإشارة إلى عدد البطولات القارية التسع التي تحصل عليها الزمالك في القرن العشرين مقارنة بعدد البطولات القارية التي حصل عليها الاهلي وعددها “سبع”.

وغرد ممثل صن داونز عبر على تويتر قائلاً: “نفرض جدلاً انك أقنعت بعض من جماهيرك بإنك نادي القرن الأفريقي، كيف تقنع أفريقيا كلها بذلك والأهلي بطلها؟”.

وتابع خالد علي: “القارة من شمالها إلى جنوبها يتغنون بحب الأهلي.. الكل يعرف أن الاهلي هو بطل القرن الماضي والحاضر والمستقبل”.

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وكشف مرتضى منصور في تصريحات خلال الأيام الماضية، عن قيام الزمالك بالاحتفال بلقب نادي القرن الحقيقي عبر قناة النادي الرسمية، مساء أمس الخميس.

وطالب الاهلي شركة اعلام المصريين في خطاب شديد اللهجة بمنع قناة الزمالك من اقامة الاحتفال باللقب.

وكان المتحدث الإعلامي لنادي صن داونز الجنوب افريقي خالد علي، قد أتهم من قبل عشاق الأهلي قبل عدة أشهر بالسخرية من الفريق وذلك عندما ابتسم بشكل ساخر فور وقوع الأهلي مع صنداونز في قرعة دور الـ 8 من دوري أبطال أفريقيا حيث كان حاضرًا للحفل الذي أقيم بالقاهرة.